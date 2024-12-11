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ВС РФ уничтожили почти 1,5 тыс военнослужащих ВСУ за сутки

Российские войска ликвидировали почти 1,5 тыс. военнослужащих ВСУ в зоне спецоперации за сутки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение противнику на харьковском направлении. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, а также две 122 мм гаубицы Д-30.

Бойцы группировки войск «Запад» поразили противника возле населенных пунктов в Харьковской области, а также около села Терны в ДНР и Серебрянского лесничества. Также было отражено 11 контратак. Украинские войска потеряли до 515 военнослужащих, гаубицу, три пикапа и склад с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск поразили ВСУ возле населенных пунктов в ДНР. Украинские силы потеряли до 285 военнослужащих, два склада с боеприпасами, боевую бронемашину и пикап.

Подразделения группировки войск «Центр» атаковали формирования ВСУ в ДНР и отразили 10 контратак. Противник потерял до 440 военнослужащих и различные орудия.

Бойцы группировки войск «Восток» также нанесли поражение противнику в ДНР. Украинские войска потеряли до 150 военнослужащих, автомобили и артиллерийские установки.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение ВСУ в Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих.

Также авиация, БПЛА и ракетные войска ударили по скоплению живой силы и техники противника в 141 районе. Средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 32 дрона.

Ранее ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в тылу под Купянском. Украинские силы потеряли ранеными и убитыми до 15 человек во время контратаки.