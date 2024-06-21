ВС РФ уничтожили очередной принадлежавший ВСУ немецкий танк Leopard

сегодня в 15:45

Подразделения «Южной» группировки войск снова улучшили свои позиции по переднему краю, нанеся удар по живой силе и технике ВСУ в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны России.

ВС РФ ударили по живой силе 3 механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Российские бойцы успешно отразили 6 контратак штурмовых групп противника.

После успешного выполнения боевой задачи российских военнослужащих Украина недосчиталась танка Leopard, 19 бронированных машин, а также 4 бронетранспортеров М113 американского производства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили 114 дронов, направленных ВСУ по гражданским объектам страны. Также уничтожили безэкипажные катера, двигавшиеся по направлению к Крыму.