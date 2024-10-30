ВС РФ уничтожили нефтебазу ВСУ, снабжающую топливом несколько направлений

сегодня в 13:45

Российская авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по нефтебазе украинской армии, которая снабжала топливом сразу несколько направлений — запорожское и южно-донецкое, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские войска ударили по военным аэродромам ВСУ, пунктам временной дислокации, складам боеприпасов, скоплениям живой силы и техники в 147 районах. Система ПВО сбила снаряд американской РСЗО HIMARS, управляемую французскую авиабомбу Hammer и 67 БПЛА противника.

Всего с начала СВО уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 850 БПЛА, 584 ЗРК, 18 911 танков, 1482 машины РСЗО, 16 989 орудий полевой артиллерии и 27 755 единиц автомобильной техники противника.

Ранее расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» тульского соединения ВДВ предотвратили попытку прорыва техники противника, которую ВСУ предприняли в Глушковском районе Курской области. Технику украинцев обнаружили с помощью беспилотников.