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Технику украинцев обнаружили с помощью беспилотников. Она двигалась в направлении российских позиций.

Координаты ВСУ передали артиллеристам-десантникам. Несколько единиц техники противника были уничтожены осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами из 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика».

Ликвидирована как западная военная техника, так и боевые машины советского времени.

Ранее в Курской области ВС РФ вывели из строя у ВСУ три бронемашины и четыре автомобиля. Также противник потерял порядка 80 солдат.