Российские десантники предотвратили прорыв техники ВСУ в Курскую область
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Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» тульского соединения ВДВ предотвратили попытку прорыва техники противника, которую ВСУ предприняли в Глушковском районе Курской области, сообщает ТАСС.
Технику украинцев обнаружили с помощью беспилотников. Она двигалась в направлении российских позиций.
Координаты ВСУ передали артиллеристам-десантникам. Несколько единиц техники противника были уничтожены осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами из 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика».
Ликвидирована как западная военная техника, так и боевые машины советского времени.
Ранее в Курской области ВС РФ вывели из строя у ВСУ три бронемашины и четыре автомобиля. Также противник потерял порядка 80 солдат.