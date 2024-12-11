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ВС РФ уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ в Курской области за сутки

Российские войска за сутки ликвидировали свыше 200 военнослужащих ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область. Противник лишился семи автомобилей, танка, трех БМП Bradley, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» атаковали противника возле девяти населенных пунктов региона. В результате были поражены механизированные, танковые, десантно-штурмовые бригады, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

Кроме того, российские войска поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Мирный, Александрия, Нижний Клин, Кругленькое. Были поражены формирования ВСУ возле населенных пунктов Басовка, Веселовка, Журавка, Беловоды, Водолаги в Сумской области.

Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска лишились более 39 860 военнослужащих.

Ранее ВС РФ освободили села Дарьино и Плехово в Суджанском районе Курской области. Контроль над населенными пунктами вернули благодаря бойцам группировки войск «Север» ВС РФ.