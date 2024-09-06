сегодня в 23:35

ВС РФ ударили по месту хранения и подготовки военных катеров под Одессой

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар «Искандером-М» по пункту подготовки и хранения безэкипажных катеров ВСУ под Одессой, сообщил источник РИА Новости .

По словам источника, 4 сентября был нанесен ракетный удар ОТРК «Искандер-М» по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника. Уничтожены 20 безэкипажных катеров.

Ранее российская армия нанесла удары по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Украине. В частности, прилет был по ангару ВСУ в Ивано-Франковске.