Истребители F-16 могли быть уничтожены ударом по ангару ВСУ в Ивано-Франковске

Российская армия нанесла удары по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Украине. В частности, прилет был по ангару ВСУ в Ивано-Франковске, сообщает РИА Новости .

Координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев отметил, что в городе был поражен ангар с недавно привезенной техникой.

Предполагается, что там также могли быть спрятаны два истребителя F-16. Прилет был по емкости с горюче-смазочными материалами. Над ангаром заметили черный густой дым.

Часть города перекрыли украинские военнослужащие. На улицах зафиксировано большое количество машин скорой помощи.

Лебедев добавил, что удары российские военные наносят не только по военным целям, но и по энергетическим объектам. Почти во всем Ивано-Франковске нет света. Кроме того, электроэнергию отключили в Одессе.

Ранее на Украине объявили воздушную тревогу. По всей стране прогремела серия взрывов.