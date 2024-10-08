За последние сутки российские военнослужащие атаковали аэродромную инфраструктуру Вооруженных сил Украины с применением аэробаллистических ракет «Кинжал», сообщили в пресс-службе Минобороны России .

С помощью группового удара «Кинжалами» российским бойцам удалось достигнуть поставленных целей. Аэродромная инфраструктура противника была поражена.

Российские силы продолжают достигать на СВО поставленные цели и каждый день приближают победу. Они также методично и успешно оттесняют врага в Курской области, куда он вторгся в августе 2024 года.

Ранее сообщалось, что ВС РФ использовали самолеты Су-25 для уничтожения личного состава ВСУ и военной техники под Курском. Точным ударом ракет по разведданным военным удалось сорвать ротацию подразделений киевского режима.