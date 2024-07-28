ВС РФ сожгли 4 украинских танка ударом по полигону под Харьковом

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что ВСУ потеряли 4 танка в результате российского удара по полигону возле харьковского аэропорта, сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, днем по военным объектам в городе нанесли два удара в районе Федоров.

«Первый — по танковому полигону, расположенному рядом с харьковским аэродромом, накрыли 4 танка. Второй — по территории самого аэропорта, скорее всего, по легким самолетам и по летному составу», — дополнил координатор.

На кадрах, которые показал Лебедев, заметны два столба темного дыма.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев отметил, что разговоры о возможности переговоров с Россией являются тактической уловкой Украины и Запада для передышки, потому что у РФ есть преимущество на СВО.