Патрушев: заявления Украины о переговорах с РФ нужны ей для передышки

Помощник президента РФ Николай Патрушев отметил, что разговоры о возможности переговоров с Россией являются тактической уловкой Украины и Запада для передышки, потому что у РФ есть преимущество на СВО, сообщает РИА Новости.

«Есть указ (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского, когда он еще был легитимным президентом, о том, что он сам себе запретил вести переговоры с Россией. Это раз», — отметил Патрушев.

Во-вторых, по словам Патрушева, Запад и Киев заинтересованы в восстановлении сил, им требуется передышка. Все заявления о переговорах имеют тактический характер передышки.

Ранее в офисе Зеленского назвали мирное соглашение с РФ «сделкой с дьяволом». Там заявили, что такое соглашение приведет лишь к заморозке конфликта, а не к его полному концу.