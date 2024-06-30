Российские военнослужащие на Донецком направлении ударили по позициям Вооруженных сил Украины в поселке Нью-Йорк фугасной авиабомбой ФАБ-3000, пишет «Царьград» со ссылкой на «Военного обозревателя».

Целью ВС РФ стал пункт временной дислокации ВСУ в селе Нью-Йорк на Донецком направлении, расположенном на подконтрольной Киеву территории. Метким ударом военнослужащие ликвидировали до 60 бойцов ВСУ и несколько единиц спецтехники.

Россия не в первый раз применяет ФАБ-3000 в зоне проведения специальной военной операции. Первый удар новым оружием совершили 20 июня.

Ранее Германия заявила, что не верила в существование у России фугасной авиабомбы ФАБ-3000. Мировые аналитики тут же отреагировали на новость и заявили, что для ВСУ это плохой знак. Российское оружие обладает разрушительной силой.