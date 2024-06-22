Bild: Германия не могла поверить в существование бомбы ФАБ-3000 у ВС РФ

Немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild заявил, что в Германии не верили, что у России на вооружении есть фугасная авиационная бомба ФАБ-3000, сообщает радио Sputnik .

В Германии считали, что такой тяжеловесной бомбы, которую можно направить точно в цель, не существовало.

«ФАБ-3000 — это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить, потому что речь идет о бомбе, которая тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen», — сказал журналист.

Репке отметил, что внутри ФАБ-3000 находится 1,2 тонны взрывчатого вещества. Благодаря удару такой бомбы противнику можно нанести колоссальный урон.

Ранее сообщалось, что Россия впервые применила в зоне проведения специальной военной операции на Украине ФАБ-3000. Авиабомбу использовали для выполнения боевой задачи на харьковском направлении.