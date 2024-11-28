сегодня в 12:21

Российская противовоздушная оборона за сутки сбила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» и 49 беспилотников противника. Войска также поразили аэродромы армии Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке.

Инфраструктуру военных аэродромов и скоплениям военных и техники ВСУ поразили в 146 районах. Российские войска наносили по ним удары беспилотниками, ракетами, артиллерией и оперативно-тактической авиацией.

27 ноября мониторинговые ресурсы утверждали, что украинские войска попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе баллистическими ракетами и «Нептуном». Предварительно сообщалось, что ПВО ВС России уничтожила все воздушные цели.



В тот же день российские войска освободили населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике.