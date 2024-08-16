ВС РФ сбили над Курской областью беспилотник самолетного типа

сегодня в 21:50

Минобороны России в официальном Telegram-канале сообщило об очередной попытке киевского режима атаковать Курскую область, которую российские военнослужащие сумели пресечь.

Бойцы Вооруженных сил России сбили украинский дрон самолетного типа, который планировал ударить по объектам, расположенным в Курской области. Вражеский беспилотник сбили около 20:00 мск дежурными средствами ПВО.

На момент публикации заметки ничего не известно о разрушениях или пострадавших в результате падения обломков украинского дрона. Подробная информация уточняется.

Ранее сообщалось, что из-за действий ВСУ под Курском погибли два активиста. По факту их смерти Следственный комитет России возбудил уголовное дело.