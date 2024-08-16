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СК возбудил дело по факту гибели двух активистов в Курской области

По факту гибели в Курской области двух сотрудников «Народного фронта» и ранения одного активиста возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как заявили в эфире телеканала «Россия-1», активисты выполняли гуманитарную миссию. Они также помогали эвакуировать местных жителей в пункты временного размещения с первых дней атаки ВСУ на Курскую область.

Активисты погибли в результате агрессии вооруженных формирований Украины. По машине сотрудников «Народного фронта» был прилет.

Уголовное дело возбудили военные следственные органы СК РФ.

Ранее СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ ТЦ «Галактика» в Донецке. Следствие устанавливает личности всех причастных к теракту.