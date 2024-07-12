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Вооруженные силы России успешно пресекли попытку киевского режима нанести урон одной из вспомогательных подстанций крупнейшей в регионе Курской АЭС в Курчатове, сообщает Telegram-канал Mash .

Предварительно известно, что взрывоопасный объект сбили всего в нескольких километрах от стратегического объекта. ВСУ хотели вывести из строя вспомогательную подстанцию.

Другие подробности случившегося уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Неделю назад ВСУ ударили по ЗАЭС в Энергодаре. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили девять человек.