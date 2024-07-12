ВС РФ сбили начиненный взрывчаткой дрон ВСУ по направлению к Курской АЭС
Российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ взорвать Курскую АЭС
Вооруженные силы России успешно пресекли попытку киевского режима нанести урон одной из вспомогательных подстанций крупнейшей в регионе Курской АЭС в Курчатове, сообщает Telegram-канал Mash.
Предварительно известно, что взрывоопасный объект сбили всего в нескольких километрах от стратегического объекта. ВСУ хотели вывести из строя вспомогательную подстанцию.
Другие подробности случившегося уточняются. Информации о пострадавших не поступало.
Неделю назад ВСУ ударили по ЗАЭС в Энергодаре. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили девять человек.