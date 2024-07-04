Черничук: девять работников ЗАЭС пострадали при ударе ВСУ по Энергодару
Количество пострадавших при ударе украинских беспилотников по подстанции в Энергодаре увеличилось до девяти человек, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, пишет РИА Новости.
«В результате удара дронов пострадало девять работников Запорожской станции, которые занимались работами на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города», — указал он.
Госпитализирован один человек с черепно-мозговой травмой, еще восемь находятся на амбулаторном лечении.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев ранее сообщал, что Киев нанес удар БПЛА по подстанции «Радуга» в Энергодаре. Большая часть города осталась без электричества и водоснабжения.