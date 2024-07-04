Черничук: девять работников ЗАЭС пострадали при ударе ВСУ по Энергодару

Количество пострадавших при ударе украинских беспилотников по подстанции в Энергодаре увеличилось до девяти человек, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, пишет РИА Новости .

«В результате удара дронов пострадало девять работников Запорожской станции, которые занимались работами на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города», — указал он.

Госпитализирован один человек с черепно-мозговой травмой, еще восемь находятся на амбулаторном лечении.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев ранее сообщал, что Киев нанес удар БПЛА по подстанции «Радуга» в Энергодаре. Большая часть города осталась без электричества и водоснабжения.