Вооруженные силы России увеличивают зону контроля рядом с населенным пунктом Стельмаховка у Першотравневого Луганской Народной Республики. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Российские войска продвигаются на севере от Стельмаховки (Луганская Народная Республика), а также рядом с ней в Першотравневом (Харьковская область). В обоих селах образовались «клешни», в которых могут оказаться подразделения ВСУ, не выбитые с территории ЛНР.

По словам Марочко, количество украинских боевиков, находящихся в Луганской Народной Республике, постоянно снижается. Рядом со Стельмаховкой российским войскам удалось установить контроль над 10 километрами границы.

Ранее Марочко сообщал, что в октябре украинские войска потеряли 53 тыс. солдат на рубежах ЛНР. Это на шесть тыс. боевиков больше, чем в сентябре.