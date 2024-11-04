Украинские войска потеряли 53 тыс солдат на рубежах ЛНР за месяц

Российские войска ликвидировали около 53 тыс. боевиков ВСУ на рубежах Луганской Народной Республики в октябре. Это на шесть тыс. человек больше, чем в сентябре, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

В октябре на рубежах Луганской Народной Республики отбиты 200 контратак ВСУ. В той зоне, за которую отвечает ЛНР, было освобождено 11 населенных пунктов.

Также в этом месяце ВСУ потеряли 52 795 человек на рубежах Луганской Народной Республики. Среди них есть не только солдаты регулярной армии, но и иностранные наемники.

Ранее Марочко говорил, что за последнюю неделю российские войска ликвидировали 11,8 тыс. боевиков в ЛНР. Также за этот период отбили 45 атак ВСУ.