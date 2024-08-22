ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ у Купянска Харьковской области
Российские военнослужащие прорвали линию обороны ВСУ у Купянска Харьковской области. Украинские силы столкнулись с нехваткой ресурсов, сообщает ТАСС.
Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что ВСУ пытаются стабилизировать линию фронта. Перед противником встала серьезная проблема в виде дефицита ресурсов.
Как утверждает эксперт, украинской армии не хватает военных и техники.
Марочко также добавил, что прорыв линии обороны ухудшил положение противника в районе населенного пункта Песчаное.
Ранее стало известно, что морская пехота ТОФ готовится к штурму ВСУ на южно-донецком направлении. Будут проводиться наступательные действия.