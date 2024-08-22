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ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ у Купянска Харьковской области

Российские военнослужащие прорвали линию обороны ВСУ у Купянска Харьковской области. Украинские силы столкнулись с нехваткой ресурсов, сообщает ТАСС .

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что ВСУ пытаются стабилизировать линию фронта. Перед противником встала серьезная проблема в виде дефицита ресурсов.

Как утверждает эксперт, украинской армии не хватает военных и техники.

Марочко также добавил, что прорыв линии обороны ухудшил положение противника в районе населенного пункта Песчаное.

Ранее стало известно, что морская пехота ТОФ готовится к штурму ВСУ на южно-донецком направлении. Будут проводиться наступательные действия.