Морская пехота ТОФ готовится к штурму ВСУ на Южно-Донецком направлении

Командир штурмового взвода с позывным «Кот» рассказал о подготовке морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) к штурму подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщает Минобороны РФ .

«Готовимся к проведению штурмовых действий с использованием бронетехники. <…> Готовимся к наступательным действиям», — рассказал военнослужащий с позывным «Кот».

По словам командира штурмового взвода, подразделения ВСУ сильно ослаблены, киевскому режиму не хватает людей, а те, кто еще остался, чаще всего сдаются в плен российским военным ради сохранения собственной жизни.

Боец с позывным «Кот» также рассказал, что танк при штурме идет первым. Он наносит удары по позициям противника по разведданным, которые получает с беспилотников. Во время наступления пехоту врага прижимают к земле и проводят штурм позиций.