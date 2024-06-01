ВС РФ пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область дронами

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МО: в небе над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале , что около 8:30 по Москве Вооруженные силы Украины снова пытались совершить террористическую атаку на Белгородскую область, но ВС РФ успешно пресекли эту попытку.

Два беспилотника самолетного типа заметили в небе над Белгородской областью и незамедлительно приступили к операции по ликвидации опасных объектов. Дежурными средствами ПВО оба дрона успешно сбиты.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали работающий в поле КамАЗ. В результате детонации дрона, никто не пострадал, но нанесен материальный ущерб спецтехнике.