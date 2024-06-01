Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в поле Белгородской области работающий КамАЗ

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Гладков: ВСУ дроном-камикадзе под Белгородом в поле повредили КамАЗ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе снова атаковали регион, в результате чего в поле повреждена спецтехника сельхозпредприятия.

По словам Гладкова, дрон-камикадзе ударил по КамАЗу, который работал в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского городского округа. У транспортного средства повредили кабину.

Сотрудники сельскохозяйственного предприятия успели эвакуироваться из грузовика до взрыва. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее атаке со стороны Вооруженных сил Украины подверглось село Мокрая Орловка. В населенном пункте никто не пострадал, но повреждения получил частный дом и автотранспорт.