сегодня в 20:40

Дежурные системы противовоздушной защиты (ПВО) обнаружили и уничтожили 17 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, 5 управляемых авиабомб и один беспилотник украинской армии над Белгородской областью, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Инцидент произошел в пятницу около 19:45 по Москве. Попытка киевских властей совершить террористическую атаку на объекты на территории РФ пресечена.

В 20:00 по Москве российские военнослужащие сбили еще один дрон самолетного типа ВСУ над регионом.

Утром 10 мая над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, были сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» украинской армии.

С начала спецоперации Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников со стороны киевского режима.