Координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев заявил, что российская армия поразила военные склады, а также живую силу и технику ВСУ в нескольких украинских областях, сообщает РИА Новости .

Так, по его словам, был нанесен удар по городу Обухов и рядом с ним. Всего зафиксировали три прилета. В результате был поражен тайный склад противника. Также было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

По словам Лебедева, удары также были зафиксированы в пригороде столицы Украины и в Киевской области. В городе Фастов прилет пришелся по складу на железной дороге. Также в пригороде Житомира были поражены украинские боевики, переместившиеся из-под Николаева.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по расположению живой силы и техники ВСУ в городах Васильков и Канев. В последнем противник понес крупные потери.

Удары пришлись также по Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой областям Украины.

Ранее стало известно, что пророссийские подпольщики сожгли релейный шкаф в Харьковской области, нарушив в результате логистику противника. Тем самым они помогли уничтожить состав с техникой ВСУ в Шевченковском районе.