ВС РФ поразили центр управления беспилотными системами Генштаба ВСУ

сегодня в 13:19

Ранее Минобороны РФ отчиталось, что российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и цеха по производству дронов ВСУ. Также ВС России прицельно ударили по объектам энергообеспечения Украины

Минобороны подтвердило нанесение удара по Генштабу ВСУ, о котором ранее сообщал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. Он отмечал, что здание повреждено в результате взрывов и опубликовал с места происшествия.

«Поражены центр управления беспилотными системами Генерального штаба Вооруженных сил Украины, цехи производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении военного ведомства.

С 26 октября по 1 ноября российская армия нанесла 44 групповых удара, в результате были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК. Также удары нанесли по военным аэродромам и железным путям.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ