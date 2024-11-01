ВС РФ поразили центр управления беспилотными системами Генштаба ВСУ
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российская армия высокоточным ударом поразила центр управления беспилотными системами Генштаба ВСУ, сообщает ТАСС.
Ранее Минобороны РФ отчиталось, что российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и цеха по производству дронов ВСУ. Также ВС России прицельно ударили по объектам энергообеспечения Украины
Минобороны подтвердило нанесение удара по Генштабу ВСУ, о котором ранее сообщал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. Он отмечал, что здание повреждено в результате взрывов и опубликовал с места происшествия.
«Поражены центр управления беспилотными системами Генерального штаба Вооруженных сил Украины, цехи производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении военного ведомства.
С 26 октября по 1 ноября российская армия нанесла 44 групповых удара, в результате были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК. Также удары нанесли по военным аэродромам и железным путям.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ