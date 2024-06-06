ВС РФ отразили шесть контратак ВСУ и улучшили позиции в Харьковской области

сегодня в 15:25

Россия поразила живую силу и технику ВСУ в Харьковской области, улучшив позиции

Подразделения группировки войск «Север» успешно продвигаются в Харьковской области к поставленной цели, бойцы улучшили свое положение, поразив живую силу и технику противника, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 120-й, 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Белый Колодезь, Веселое, Высокая Яруга, Жовтневое и Циркуны Харьковской области.

ВСУ совершили шесть контратак, но каждую из них российские бойцы успешно отразили. Потери Украины за последние сутки составили до 140 военнослужащих. Противник ВС РФ лишился в том числе двух бронетранспортеров, семи автомобилей и танка.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС России поразили склад, где ВСУ хранили безэкипажные катера. За сутки военнослужащие сбили 48 украинских дронов.