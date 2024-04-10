Минобороны РФ: ВСУ потеряли около 395 военнослужащих на авдеевском направлении

Министерство обороны России предоставило очередной отчет о ходе СВО на Украине, согласно которому на авдеевском направлении противник потерял порядка 395 военнослужащих, сообщает пресс-служба ведомства.

Подразделения группировки войск «Центр» сумели отразить 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.

В ходе активных действий ВС РФ киевский режим потерял в том числе три боевые бронированные машины. Самоходная 122-мм артиллерийская установка также была уничтожена.

Ранее ВСУ потеряли 360 бойцов на донецком направлении. Военные России также уничтожили два бронетранспортера М113.