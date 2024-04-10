ВСУ потеряли 360 бойцов на донецком направлении

Украинская армия потеряла 360 военных на донецком направлении. Помимо этого, российские военные поразили два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Также ВС России отразили четыре контратаки бригад ВСУ в районах населенных пунктов Выемка, Победа и Красногоровка ДНР.

Помимо этого, российская армия нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка ДНР.

В ходе боев были уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании и прочее.