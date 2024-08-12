ВС РФ отражают попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область

ВСУ обстреляли международный автомобильный пункт пропуска «Колотиловка» в Краснояружском районе. Солдаты противника использовали тяжелую бронированную технику.

Небольшие штурмовые группы ВСУ пытались пройти на территорию РФ. Пограничники вступили с ними в бой, который продолжается до сих пор. Воздушно-космические силы России «отрабатывают» по резервам, которые украинские войска пытаются подвезти к точке соприкосновения.

Военный корреспондент Александр Коц написал в Telegram-канале, что российские войска отражают попытки противника прорваться на территорию страны. Он отметил, что к МАПП «Колотиловка» переброшена пехота ВСУ, там «работает» танк. Однако противник госграницу не перешел.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что жителей Краснояружского района вывозят в более безопасные места. В населенные пункты подвезли транспорт.