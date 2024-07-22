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ВС РФ отбили еще одну атаку БПЛА на территорию России

Российская ПВО отразила террористическую атаку ВСУ на Астраханскую область
Происшествия

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Вооруженным силам России удалось отбить очередной налет БПЛА со стороны ВСУ утром 22 июля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские войска провели попытку террористической атаки около 07:00. Целью пяти беспилотников самолетного типа были объекты на территории Астраханской области.

Однако силам отечественного ПВО удалось уничтожить всех нарушителей воздушного пространства России.

В ответ на налеты украинских БПЛА российские солдаты атакуют авиабазы и объекты военной промышленности страны с помощью высокоточного оружия.

Ранее стало известно, что за прошедшую ночь ВС РФ ликвидировали около 75 украинских беспилотников.