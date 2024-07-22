ВС РФ отбили еще одну атаку БПЛА на территорию России
Российская ПВО отразила террористическую атаку ВСУ на Астраханскую область
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Вооруженным силам России удалось отбить очередной налет БПЛА со стороны ВСУ утром 22 июля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Украинские войска провели попытку террористической атаки около 07:00. Целью пяти беспилотников самолетного типа были объекты на территории Астраханской области.
Однако силам отечественного ПВО удалось уничтожить всех нарушителей воздушного пространства России.
В ответ на налеты украинских БПЛА российские солдаты атакуют авиабазы и объекты военной промышленности страны с помощью высокоточного оружия.
Ранее стало известно, что за прошедшую ночь ВС РФ ликвидировали около 75 украинских беспилотников.