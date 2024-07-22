ВС РФ отбили еще одну атаку БПЛА на территорию России

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Украинские войска провели попытку террористической атаки около 07:00. Целью пяти беспилотников самолетного типа были объекты на территории Астраханской области.

Однако силам отечественного ПВО удалось уничтожить всех нарушителей воздушного пространства России.

В ответ на налеты украинских БПЛА российские солдаты атакуют авиабазы и объекты военной промышленности страны с помощью высокоточного оружия.

Ранее стало известно, что за прошедшую ночь ВС РФ ликвидировали около 75 украинских беспилотников.