ВС РФ освободили населенный пункт Новодмитровка в ДНР
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Бойцы российской армии освободили населенный пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает РИА Новости.
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ.
Военные продолжили продвижение вглубь обороны противника. Кроме Новодмировки, они освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка и Ильинка.
Ранее российские военные из «Южной» группировки взяли под контроль населенный пункт Дальнее в ДНР. Его удалось освободить благодаря решительным действиям бойцов.