сегодня в 14:50

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ.

Военные продолжили продвижение вглубь обороны противника. Кроме Новодмировки, они освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка и Ильинка.

Ранее российские военные из «Южной» группировки взяли под контроль населенный пункт Дальнее в ДНР. Его удалось освободить благодаря решительным действиям бойцов.