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ВС РФ наносят авиационные удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российская армия наносит авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» и органы ФСБ России продолжают уничтожение украинских сил на приграничной территории Курской области. В частности, не допускается продвижение противника в Судженском и Кореневском районах.

Попытки прорыва отдельных подразделений противника пресекаются. Выявленные скопления живой силы и техники ВСУ подвергаются огневому поражению.

Вооруженные формирования ВСУ уничтожаются посредством ударов авиации, ракетных войск, артиллерии, а также активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами.

Ранее стало известно, что на курском направлении за сутки ВСУ потеряли около 400 бойцов и 32 единицы бронетехники. Всего с начала боевых действий в приграничье Украина потеряла 660 солдат.