ВС РФ нанесли удар по важному для Украины предприятию в Харькове

Воздушно-космические силы России нанесли удар авиабомбами по важному для Украины предприятию в Харькове — авиаремонтному заводу, сообщает РИА Новости .

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег сообщил об ударе по предприятию в Харькове. Он заявил о прилете двух ФАБов в Киевский район города.

«По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского авиаремонтного завода», — заявил Лебедев.

Он отметил, что в этом районе много потенциальных целей для ВС РФ. Известно, что на территории завода располагались складские подземные помещения. Здесь же изготавливались беспилотники для украинской армии.

Ранее ВС РФ уничтожили хранилище с топливом киевского режима на территории Харькова. Видео с моментом взрыва опубликовал военкор Евгений Поддубный.