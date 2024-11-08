ВС РФ нанесли 38 ударов по военным объектам и инфраструктуре Украины за неделю

Российская армия нанесла 38 групповых ударов по военным объектам и инфраструктуре Украины с 2 по 8 ноября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары наносились с помощью высокоточного оружия и беспилотников. В результате были поражены украинские предприятия военно-промышленного комплекса и объекты энергетики, которые закрывали потребности ВСУ.

Кроме того, ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины, по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также по складам с боеприпасами.

Благодаря этим ударам российская армия смогла нанести поражение подразделениям ВСУ и иностранных наемников в пунктах их временной дислокации, а также бронетехнике противника.

Ранее российская артиллерия взорвала машину иностранных наемников в Харьковской области. Бронированный автомобиль удалось уничтожить.