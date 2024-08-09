Минобороны России сообщило , что в период с 3 по 9 августа ВС РФ нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и дронами по военным объектам ВСУ, нанеся противнику значительный ущерб.

Киевский режим получил поражение предприятий ОПК Украины и других связанных с ними объектов энергоотрасли, а также потеряли аэродромную инфраструктуру, средства ПВО и цеха сборки беспилотников.

Военные РФ продолжают вести специальную военную операцию и поэтапно ликвидируют базы горючего ВСУ, склады с вооружением и боеприпасами, а также поражают живую силу. С 3 по 9 августа российские бойцы ликвидировали пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и наемников из других стран.

Ранее сообщалось, что на границе Курской области на стороне ВСУ воюют канадские наемники. ВС РФ отражают атаки и наносят значительный ущерб противнику.