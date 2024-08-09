сегодня в 13:59

Канадские наемники участвуют в боях за ВСУ на курском направлении

Осведомленный источник сообщил, что канадские наемники совместно с украинской бригадой и «Грузинским легионом»* ведут бои с Вооруженными силами России на границе в Курской области. Общее количество бойцов оценивается примерно в 300 человек, сообщает SHOT .

Российские военные отражают вражеские атаки в приграничной территории. Группировка войск «Север» и подошедшие бойцы группы «Вагнер» не допустили проникновения канадских наемников и украинских боевиков вглубь Курской области.

В настоящее время на границе региона со стороны Украины вместе с канадскими наемниками в сражениях участвуют порядка 300 человек. ВС РФ защищают родную землю от вражеского вторжения.

Ранее Минобороны России сообщило, что противник на курском направлении будет разбит. Военные наносят точные авиаудары по скоплению бойцов ВСУ.

* Признан террористической организацией и запрещен в России.