ВС России за неделю нанесли 14 групповых ударов, в ходе которых уничтожили хранилища военно-технического имущества, инфраструктуру военных аэродромов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также были поражены электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров. Удары наносили и по пунктам временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.

За неделю подразделениям группировки войск «Север» удалось улучшить положение по переднему краю и ударить по живой силе и технике двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад территориальной обороны.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.