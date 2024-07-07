сегодня в 14:10

Российские военные в ходе выполнения очередной боевой задачи лишили киевский режим возможности использовать радар обнаружения воздушных целей на малых и средних высотах, уничтожив ПВО Giraffe шведского производства, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

ВС РФ также лишили ВСУ двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства, а также поразили живую силу в 119 районах за последние сутки.

С начала проведения специальной военной операции на Украине сбито 626 самолетов и 277 вертолетов, а также 27 314 беспилотников и 540 зенитных ракетных комплексов.

Ранее российские бойцы сумели взять в плен украинских солдат, не используя оружие. Также они захватили опорный пункт ВСУ, улучшив свои позиции.