ВС РФ ликвидировали более 340 солдат ВСУ за сутки на курском направлении

Российская армия за сутки уничтожила до 340 военнослужащих ВСУ, которые вторглись в Курскую область, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» поразили бригады ВСУ и теробороны в районах 5 населенных пунктов региона. Также была отражена контратака украинских сил в направлении населенного пункта Обуховка. Во время нее противник лишился до 15 человек, автомобиля и 2 бронемашин.

Также 40 человек ВСУ потеряли при трех попытках прорваться на российскую территорию через населенный пункты Новый Путь и Медвежье. Помимо этого, противник лишился 4 бронемашин и 2 автомобилей.

Удары авиации и огонь артиллерии нанесли поражение ВСУ в районах 19 населенных пунктов Курской области. Кроме того, были совершены удары по резервам украинских сил в Сумской области.

За время боевых действий в курском приграничье ВСУ лишились в общей сложности 17,4 тыс. военнослужащих, а также 525 автомобилей, 130 танков, 824 бронемашин и большого количества другого вооружения.

Ранее помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин заявил, что российская армия освободит Курскую область от ВСУ в ближайшее время.