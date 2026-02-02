сегодня в 12:23

Врио мэра Владимира Гарев попал в больницу с сердечным приступом после критики

Врио мэра города Владимира Владимир Гарев перенервничал из-за сильной критики снегоуборочных работ и в результате получил сердечный приступ, сообщает Mash .

Город, как и многие другие населенные пункты в Центральной России, оказался во власти снежного циклона. Губернатор области Александр Авдеев выставил Владимиру Гареву претензии по поводу снегоуборочных работ.

Врио мэра слишком болезненно воспринял эту критику. Кроме того, ситуацию усугубил прошлогодний арест экс-градоначальника Дмитрия Наумова, подозреваемого в махинациях с кладбищенской землей.

Из-за нервной работы Гарева госпитализировали в больницу с сердечным приступом. На данный момент его состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей.

Сейчас на областном уровне решается вопрос, кто займет его пост, пока Гарев будет проходить лечение.

