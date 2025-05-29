Врезался в склон горы: самолет ВМС рухнул в Южной Корее

Самолет ВМС рухнул рядом с городом Пхохан в Южной Корее

Около города Пхохан в Южной Корее упал самолет ВМС, на борту находились четыре человека, сообщают «Известия» .

Как пишет агентство Yonhap, изначально думали, что упал гражданский небольшой самолет, но потом выяснилось, что это борт ВМС. Он врезался в склон горы.

На видео с места ЧП показано, что от горы поднимается столб густого черного дыма. Недалеко от места крушения находятся многоквартирные дома.

Ранее на судоверфи в Чхонджине в КНДР произошла серьезная авария при спуске на воду нового боевого корабля. Лидер страны Ким Чен Ын, лично наблюдавший за ЧП, дал жесткую оценку случившемуся.