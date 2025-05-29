Врезался в склон горы: самолет ВМС рухнул в Южной Корее
Самолет ВМС рухнул рядом с городом Пхохан в Южной Корее
Около города Пхохан в Южной Корее упал самолет ВМС, на борту находились четыре человека, сообщают «Известия».
Как пишет агентство Yonhap, изначально думали, что упал гражданский небольшой самолет, но потом выяснилось, что это борт ВМС. Он врезался в склон горы.
На видео с места ЧП показано, что от горы поднимается столб густого черного дыма. Недалеко от места крушения находятся многоквартирные дома.
Ранее на судоверфи в Чхонджине в КНДР произошла серьезная авария при спуске на воду нового боевого корабля. Лидер страны Ким Чен Ын, лично наблюдавший за ЧП, дал жесткую оценку случившемуся.