Лидер КНДР потребовал восстановить поврежденный при спуске корабль

Во время торжественной церемонии на судоверфи в Чхонджине, где присутствовал лидер КНДР, произошла серьезная авария при спуске на воду нового боевого корабля, сообщает РИА Новости .

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, из-за технологических нарушений корма эсминца преждевременно сошла с направляющих, что привело к посадке на мель и повреждениям корпуса, в то время как носовая часть осталась на стапеле.

Ким Чен Ын, лично наблюдавший за происшествием, дал жесткую оценку случившемуся.

«Это преступная халатность, которую нельзя было допустить ни при каких обстоятельствах», — отметил он и возложил ответственность на руководство оборонных ведомств.

Глава республики поставил задачу восстановить корабль к предстоящему в июне пленуму ЦК партии, подчеркнув, что это вопрос «престижа и авторитета государства».

Инцидент произошел из-за «небрежного руководства и неосторожности в управлении процессом», когда не была обеспечена параллельность движения спусковой платформы. В перечень организаций, чьи действия будут рассмотрены на партийном пленуме, вошли ключевые оборонные и научные учреждения страны.