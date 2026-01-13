Врезался в скалы: гигантская волна убила человека на курорте в Аргентине

Один человек погиб и 35 пострадали из-за больших волн в Аргентине

Согласно данным телеканала, в результате инцидента погиб 29-летний мужчина. Он ударился о камни, когда его унесла вода.

На опубликованных кадрах видно, как люди в панике выходят из воды и собирают вещи, чтобы покинуть пляж. При этом некоторые отдыхающие продолжают купаться, не обращая внимания на большие волны.

«Мужчина 29 лет, погиб, когда врезался в скалы в Санта-Клара-дель-Мар в результате гигантской волны… И еще 35 получили легкие травмы», — говорится в сообщении.

Кроме того, одного из пострадавших госпитализировали в медучреждение с сердечным приступом. Остальные отделались легкими травмами.

Ранее стало известно, что три человека погибли и один пострадал после схода лавин на горнолыжных курортах на юго-востоке Франции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.