Врачи в Оренбургской области спасли ребенка, который проглотил ложку
Фото - © Медиасток.рф
В приемное отделение Областной детской больницы в Оренбургской области бригадой скорой помощи был доставлен ребенок, случайно проглотивший ложку, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Пациенту экстренно выполнили рентгенографию органов брюшной полости. У него нашли инородное тело в области желудка. В дальнейшем ребенка поместили в детское хирургическое отделение № 1 ОДКБ.
Специалисты в экстренном порядке провели ЭГДС и эндоскопическое удаление ложки длиной 14 см. Процедура прошла хорошо — на следующий день ребенка выписали.
Родителям напомнили, что проглатывание ребенком инородного предмета потенциально опасно и может привести к серьезным осложнениям. В таких случаях важно не впадать в панику и срочно обратиться в больницу.
Ранее жительница Уфы проглотила наушник AirPods, перепутав его с таблетками. Наушник застрял в желудке девушки на сутки.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.