Врачи борются за жизни двоих пострадавших при нападении на челябинскую школу

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что медики борются за жизни двоих пострадавших в результате нападения ученика на сверстников в челябинской школе № 68, сообщает РИА Новости .

По его словам, один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их. Состояние еще двоих средней тяжести.

Для спасения пострадавших были привлечены специалисты федеральных центров, в том числе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко. Также были проведены телемедицинские консультации.

Мурашко уточнил, что всего пострадавших, включая школьника, устроившего нападение, пятеро — один педагог и четверо учеников. Министр добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Подросток с молотком напал на одноклассников и учителя в школе № 68 Челябинска 16 сентября. Следком возбудил два уголовных дела по статьям об организации убийства и халатности.