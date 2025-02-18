Врач случайно убил журналистку во время эндоскопии

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В Турции журналистка умерла из-за врачебной ошибки на эндоскопии

В турецком городе Адана 46-летняя журналистка и мать двоих детей погибла из-за врачебной ошибки. Во время эндоскопии врач случайно прокол ей двенадцатиперстную кишку, сообщает «Царьград» со ссылкой на турецкую газету Sabah.

Пациентка пришла в больницу на эндоскопию 13 февраля. Вместо своего лечащего врача она обратилась к другому специалисту по гастроэнтерологии.

Во время процедуры доктор совершил ошибку и нечаянно прокол двенадцатиперстную кишку женщины, после чего она потеряла сознание. Журналистку повезли на экстренную операцию, но спасти ее жизнь не удалось.

После случившегося доктор извинился перед семьей погибшей пациентки. Врач-эндоскопист попал под следствие.

Погибшая женщина была журналисткой и директором по особым поручениям ректората Университета Чукурова. У нее остались два ребенка.

Ранее в Уфе двухлетний малыш погиб из-за врача, которая случайно ввела катетер в его легкое. Доктор избежала колонии из-за того, что по уголовному делу вышел срок давности.