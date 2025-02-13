Ввела катетер в легкое: в Уфе врач не села в колонию за смерть двухлетнего

В Уфе двухлетний ребенок умер из-за ошибки врача, которая случайно вколола ему катер в легкое вместо вены. Вскоре орган заполнился кровью и ребенок скончался. Анестезиолог обязана выплатить штраф матери погибшего, но осталась на свободе, сообщает Mash Batash .

Разбирательство длилось несколько лет, но следователи смогли доказать вину анестезиолога. По их данным, в 2020 году двухлетний малыш поступил в детскую республиканскую больницу с подозрением на злокачественную опухоль печени. Его отправили в реанимацию, и анестезиолог должна была поставить мальчику катетер в подключичную вену.

Для постановки катетера нужно было использовать УЗИ, однако врач ввела иглу на глаз. После этого доктор также не отвезла малолетнего ребенка на КТ, чтобы проверить его состояние. Вскоре малыш умер от гемоторакса.

Вину анестезиолога доказали в 2024 году, но к этому времени по делу уже вышел срок давности. Медик обязана только выплатить матери погибшего ребенка 1 миллион рублей.

В беседе с журналистами анестезиолог заявила, что больше не работает в этой больнице.