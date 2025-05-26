Впечатался в стену: автобус протаранил джип в Подмосковье
Автобус протаранил автомобиль в городском округе Лобня
Фото - © ГУ МВД России по Московской области
В городском округе Лобня на улице Калинина автобус протаранил автомобиль. Дорогой джип буквально впечатался в стену, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
ДТП произошло около 12:00. Водитель управлял автобусом, но из-за неисправности он протаранил автомобиль. В результате джип повредил фасад магазина.
Участники аварии не обращались за помощью к медикам. Пассажиров в автобусе не было. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.
Ранее в муниципальном округе Шаховская в Подмосковье произошло страшное ДТП. Авария унесла жизнь мотоциклиста.