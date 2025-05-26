Страшная авария унесла жизнь мотоциклиста в Подмосковье

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Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло в округе Шаховская

В муниципальном округе Шаховская в Подмосковье произошло страшное ДТП. Авария унесла жизнь мотоциклиста, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

В Сети появились кадры с места происшествия, снятые очевидцами. На проезжей части лежит искореженный мотоцикл, рядом стоит автомобиль ДПС.

На обочине на месте аварии расположилась целая колонна мотоциклистов. Что именно случилось, пока неизвестно.

Ранее на Семеновской набережной в Москве произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. Он пересекал проезжую часть на механическом самокате на запрещающий сигнал светофора.